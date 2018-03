La cifra - 6'000 linguas maternas

Mesemna, 21.2.2018, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 21.2.2018, 10:15, RTR



Oz è il di internaziunal da la lingua materna. Quest di vegn festivà per far conscient ch'i dat bleras linguas ch'èn vi dal murir or.

En tut datti 6'000 linguas che vegnan anc discurridas ozendi. 3'000 da quellas èn periclitadas. Il di internaziunal da la lingua materna vegn festivà dapi l'onn 1952.