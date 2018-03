La cifra – 400 milliuns dollars

Questa summa paja la FIFA, la federaziun internaziunala da ballape, a las equipas che sa participeschan al campiunadi mundial en Russia.

Cumpareglià cun il campiunadi il 2014 en Brasilia èn quai 42 milliuns dapli che la FIFA paja als teams.

La pli gronda cumpart survegn il campiun mundial cun 38 milliuns dollars. Ils mez-finalists survegnan mintgamai 22 milliuns dollars la victoria en il gieu per plazza trais porta ulteriurs 2 milliuns. Las 16 equipas che crodan or en la prerunda survegnan mintgamai 8 milliuns. L'otgavel final porta bunamain 12 milliuns ed il quartfinal 16 milliuns dollars per equipa.

Plinavant survegnan tut las 32 equipas ina summa dad 1,5 milliuns dollars. Quella è previsa per cuvierer almain ina part dals custs da preparaziun.