Il Digitip – «Ti es in mil :)» e «Ti es in mil» n'è betg il medem

Glindesdi, 20.11.2017, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 20.11.2017, 10:15, RTR



Pertge na survegn l'adressat d'in messadi betg adina l'emoji termess, mabain mo in quadrel vid ubain in quadrel cun in segn dadens?

Per mintga simbol grafic datti in code. E smileys ed emojis èn da quels simbols grafics. Per adina dapli emojis dovran tut las softwares in code identic. Per emojis che n'èn betg uschè derasads però, poi dar che betg tuttas sofwares enconuschan els, ubain ch'ellas han definì in different code per in emoji. Sche l'adressat dovra uss in'autra applicaziun ch'il speditur d'in messadi, vesa l'adressat mo in quadrel cun u senza segn.

Cun far in tweet ad @botmoji cun il quadrel san ins però chattar ora, tge emoji ch'ins avess gì da survegnir.