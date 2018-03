Digitip – Vas cun la glina?

Per rumantsch datti il bel pled «battaglinas» per in uschenumnà «spinner». E che la segunda part dal pled è glina n'è nagina casualitad, perquai che bleras persunas èn persvasas che la glina na influenzescha betg sulet il fluss ed il refluss mabain bler dapli.

Che bleras persunas sa drizzan tenor la glina en dumondas d'iert, cura lavar las fanestras u era tagliar ils chavels n'è betg pli uschè spezial sco forsa avant in pèr onns. Ed ils chalenders da la glina sin palpiri èn enconuschents a blers. Ma era en il mund digital datti pliras applicaziuns che mussan il ciclus da la glina e che dattan alura era gist l'infurmaziun giavischada. La schelta è tant per iOS sco era per Android fitg gronda. Las bleras da questas applicaziuns pon vegnir chargiadas giu gratuit, ma per infurmaziuns detagliadas e tips èsi savens da pajar per ellas.

MoonWorx – attractiv e simpel el diever

L'applicaziun «MoonWorx» ha persvas perquai ch'ella è fitg multifara. Uschia porscha l'applicaziun ils singuls servetschs da differentas applicaziuns en ina ed era il pretsch constat. En emprima lingia datti bleras infurmaziuns generalas, ma ì dat era cussegls per pliras categorias dal mintgadi, sco per exempel, nutriment, iert, sanadad, tegnairchasa, igiena corporala e tar chavels. Ma dasper tut quellas infurmaziuns datti era servetschs fitg persunals gist tenor la data da naschientscha e uschia tenor l'agen ritmus biologic. L'applicaziun po vegnir chargiada giu gratuit ma per dapli cuntegns custa ella: per telefonins cun il sistem da iOS 3.- francs e 2,23 francs per il sistem d'Android.