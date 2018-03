Digitip – Nua metter il canapè?

Magicplan è ina app che gida da drizzar en ina nova abitaziun u singulas stanzas.

Cun l'app magicplan pon ins emplenir il plan d'ina abitaziun u d'ina singula stanza cun mobiglias. Sch'ins ha gia in plan, lura pon ins simplamain importar quella en l'app e dessignar suenter quel. Sch'ins n'ha però anc nagin plan, lura pon ins far in cun inditgar las mesiras a l'app.

In'autra varianta è da crear il plan cun la camera dal telefonin e l'app. Ins sto simplamain marcar mintga chantun da la stanza, ils ischs e las fanestras e gia èsi fatg. Per survegnir in bun resultat ston ins dentant seguir ils tutorials a l'entschatta e calibrar l'emprima paraid. Il plan ch'ins survegn uschia tanscha per metter a lieu la mobiglia, per lavurs da millimeters basta quel dentant betg.

Tge mobiglia ha anc plaz?

Ina giada ch'ins ha in plan, pon ins cun las sutgas, maisas, curunas e stgaffas che l'app metta a disposiziun, drizzar en l'abitaziun. Las mobiglias pon ins stuschar enturn fin ch'ins ha la soluziun che plascha.

L'app magicplan datti per iOS ed Android e la versiun che tanscha per il diever privat è gratuita.