Digitip – Hurra! Hurra! La curaisma è quà!

Glindesdi, 12.2.2018, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 12.2.2018, 10:15, RTR



Tut quels ch'han surfatg durant il temp da tschaiver, pon durant la curaisma puspè far bun lur putgads. Desister d'insatge per 40 dis po dentant esser grev e pretenda disciplina. Per che la curaisma da quest onn saja in success, avain nus in agid digital.

L'applicaziun «40 Tage ohne» accumpogna ins tras la curaisma. Avant che cumenzar ston ins inditgar a l'applicaziun da tge ch'ins vul insumma desister durant ils 40 dis. Suenter pon ins mintga di inditgar a l'applicaziun sch'ins ha fatg curaisma u betg. Quella mussa lura tge cumpart ch'ins ha cuntanschì, e quant dis ch'ins sto anc desister. Er sch'ins vul betg mo desister durant la curaisma, mabain er far tschertas chaussas pli savens, motivescha l'applicaziun «40 Tage ohne» ins.

E sche las cifras n'èn betg motivaziun avunda, pon ins er anc agiuntar fotografias persunalas che duain motivar da desister u da pratitgar insatge durant il temp da curaisma.

Cugliunar controlladamain

Da cugliunar tar la curaisma è franc pli grev sch'ins sto render quint ad in'applicaziun. Sch'ins sa dentant gia da l'entschatta ch'ins na po betg desister durant tut ils 40 dis, pon ins programmar l'applicaziun uschia che la dumengia è il di d'excepziun. Durant quest di na ston ins lura betg desister, ed ins po sa remunerar perquai ch'ins ha tegnì tras l'emna.



Nagina curaisma per la bursa

Per la bursa n'è l'applicaziun dentant betg curaisma. Dus francs ston ins pajar per ella. I dat bain alternativas gratuitas, sch'ins na vul dentant betg spender daners per in gidanter digital, ston ins era far gigina quai che pertutga las pussaivladads da l'applicaziun.

Sch'ins vul dentant desister d'ina chaussa specifica, datti bleras applicaziuns che porschan in sustegn. Per exempel per laschar la detta da l'alcohol, da las cigarettas u d'auters vizis. Ulteriuras applicaziuns fatgas aposta per la curaisma e che lubeschan da selecziunar pliras chaussas, na datti dentant betg.