Digitip – «doccall»

Glindesdi, 6.11.2017, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 6.11.2017, 10:15, RTR



La situaziun è enconuschenta: Igl è be ina bagatella, ma l'agid dal medi fiss bun. In telefon al clom d'urgenza 144 fiss però surfatg. Ma tge medi ha gist servetsch d'urgenza? E tge numer ha quel puspè? Per questa situaziun porscha la nova applicaziun «doccall» ina schliaziun.

Fin uss eri en ils blers cas da guardar suenter il nummer dal medi ubain en il cudesch da telefon, sin in figl sgulant che las chasadas survegnan magari u en l'internet.

Tut ils numers en in lieu

La nova applicaziun gratuita per i-OS ed Android unescha ils numers da telefon sco er ils plans da servetsch dals medis d'urgenza en l'entira Svizra. Cura ch'ins telefonescha datti duas opziuns, l'agid d'urgenza en il lieu da domicil ubain en il lieu, nua ch'ins sa chatta gist.

Plinavant porscha l'applicaziun er la pussaivladad da gist trametter datas persunalas sco adressa, cassa da malsauns u datas medicinalas cun in clic al medi d'urgenza – e quai gist en il mument dal telefon.

Il servetsch gratuit vegn lantschà en tschertas regiuns dal Grischun – cunzunt turisticas – gia sin questa stagiun d'envien.