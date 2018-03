Digitip – Chips cun foras, e programs antivirus

Il cussegl da proteger noss computers cunter virus, quel è gia ditg enconuschent. Il cumenzament da l'onn hai lura dà lingias grassas ch'ils chips en computers, telefonins ed auters apparats hajan foras.

Las medias han scrit che questas foras derivian da chips producids fallà. E la consequenza saja che hackers pudessan nizzegiar las foras per entrar en ils computers. Sven Spescha da la partiziun d'informatica da RTR ha declerà, tge che quests chips problematics muntan per ils apparats.

Impurtant èsi adina da proteger ils telefonins e computers. E mintgin po procurar per ina buna protecziun, i na dovra betg la savida da profis. Quai cun chargiar giu tut ils updates ed uschia adina actualisar ils programs. Tgi che chargia giu programs, duai dentant adina far adatg che quels sajan controllads. Tar ils telefonins Android pon ins numnadamain inditgar ch'ins fidia a programs da funtaunas nunenconuschentas. Quai pudess lura muntar d'avrir l'isch per virus e trojaners.

Programs antivirus restan impurtants

Sven Spescha cusseglia da proteger mintga computer programs antivirus. Quels controlleschan numnadamain era ils mails e chattan spam. E tar spam è il privel grond ch'ins smatga sin in link en in mail da spam, ed activescha uschia acziuns sco l'enguladitsch da pleds-clav.

Il program antivirus gratuit che Sven Speschs cusseglia è Avast Antivirus. Tgi che vul ina protecziun anc pli segira, piglia ina versiun che custa e survegn persuenter pli savens updates. Ed ils products vegnan actualisads pli spert, cura che problems urgents cumparan. Fitg derasads èn ils dus programs Kaspersky e Norton.