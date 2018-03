Digitip – bilantscha «Twint»

Glindesdi, 5.3.2018, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 5.3.2018, 10:15, RTR



Davent da l'entschatta da mars porschan er ils affars dal Migros l'opziun da pajar cun «Twint». Quest sistem da pajar cun telefonin enconuschain nus en Svizra l'avrigl dapi in onn. Ma tge bilantscha tira «Twint» suenter bunamain in onn?

Tiers quai che la Svizra è enconuschenta per esser in pajais che preferescha da pajar cun daners bluts, ha il sistem da pajar cun telefonin «Twint» pudì persvader radund 700'000 persunas entaifer pli pauc ch'in onn. E mintga mais vegnan en media latiers 15'000 novs utilisaders.

Dentant na datti betg mo adina dapli persunas che fan diever dal sistem da pajament, mabain vegnan ils utilisaders er pli activs: Il dumber da transacziuns s'augmenta.

57% transacziuns privatas

Las pli bleras transacziuns datti cun il servetsch da «Peer to peer» – il servetsch tar quel ch'ins na paja betg in quint ad in'interpresa, mabain ins fa ina transacziun d'ina tscherta summa d'in conto privat sin in auter. Radund 57% da tut las transacziuns vegnan duvradas per quel diever.

Quest servetsch offreschan bain er auters sistems da pajament cun telefonin. «Twint» po tenor atgnas indicaziuns dentant profitar dal fatg ch'il sistem è cumpatibel cun tut las plattafurmas. Betg sco tar concurrents sco «Apple Pay», tar quels ch'ins dovra dus apparats dad Apple.

Online avant affars

Sin il segund plaz è il servetsch da transacziun online. Online è la concurrenza da daners bluts pli pitschna: savens han ins mo la pussaivladad da pajar cun cartas da credit. Tar las cartas da credit stoppian ins dentant inoltrar las atgnas datas, quai na fetschian ils Svizzers betg gugent. Tar «Twint» n'è quai betg necessari: il sistem ò directamaintg access al conto. E da quai possia il sistem da pajar cun il telefonin profitar.

Uschia han differents shops online constatà chi dettia pli pacas interrupziuns da cumpra tar clients che fetschian diever dal sistem da pajament cun telefonin. Pertge blers clients interrumpian la cumpra, cura chels vesian chels ston inoltrar lur atgnas datas.

Il pajament cun «Twint» en affars saja dentant pir sin plaz trais. Quai tranter auter perquai che blers affars gronds n'offereschan betg anc la purschida da pagliar sur «Twint». Però er tar Coop, ch'è gia dapi l'entschatta partenari da «Twint», è il cumpart che paja en ils affars via telefonin anc plitost bass, el creschia dentant.

Da giuven fin vegl

Surstar fa tenor il pledader da «Twint» ch'il sistem ha success en tut las categorias da vegliadetgna. Uschia è «Twint» er tar persunas sur 60 in tema. Il pli popular è il sistem da pajament però tar persunas tranter 20 e 40.