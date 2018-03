Live: Jovanotti e Veronica Fusaro

Sonda, 10.2.2018, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 10.2.2018, 19:00, RTR



En «Il soundcheck» da quest'emna udin nus musica da Jovanotti.

A chaschun da ses giubileum da 30 onns sin tribuna ha Jovanotti sunà in showcase tar noss collegas da la RSI. E nus emettain quest concert per Vus. Ultra da quai datti er musica da la giuvna svizra Veronica Fusaro. Tar nus emprendais Vus d'enconuscher in dals proxims gronds stars da la musica svizra.