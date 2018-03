«Sainza passiun na sast betg manar»

Franco Quinter è impressari cun corp ed olma.

L'innovaziun attira el, l'engaschament maina el e networking è sia fermezza. Quai di l'inschigner geometer che crai en dapli che cifras. Tge che sia tatta e ses tat barmier han da far cun sia tenuta da vita raquinta el en il Profil. Ma el raquinta er da las sfidas da las differentas incumbensas, sco per exempel president da las pendicularas Spligia, e pertge ch'el s'engascha insumma en ina branscha avant curt anc estra per el – i va per passiun.