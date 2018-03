Quirina Lechmann – Sopranista cun gust d'experimentar

Il chant e la musica han adina gì in plaz central en la vita da la Sursilvana ch'è oriunda da Mustér.

Gia sco buoba vuleva ella savair chantar la «regina da la notg» ord la «flauta magica» da Wolfgang Amadeus Mozart. La dunna da 31 onns è dentant sa decidida per in studi da lingua e pir dapi 2 onns lavura ella intensivamain vid sia vusch. Tge che la scolasta da linguas fa tut per scolar sia vusch e tge visiuns ch'ella ha cun ses chant raquinta la dunna cun in «faible» per moda en il «Profil».

