Not Vital

Sonda, 17.2.2018, 9:03 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 17.2.2018, 9:03, RTR



Ils 15 da favrer ha l'enconuschent artist Not Vital da Sent cumplenì ses 70avel.

Not Vital è in dals pli enconuschents artists contemporans, e quai sin livel internaziunal. Activ è Not Vital sin bunamain l'entir mund. Cumenzà ha el ils onns 80 a New York, pli tard è el lura era vegnì activ en il Chile, Niger, en la Mongolia ed a Peking, per menziunar mo in pèr staziuns da sia vita.

Dapi dus onns è el possessur dal chastè da Tarasp. Durant quels dus onns hai dà gronds midaments en il chastè. En il Profil raquinta Not Vital dal chastè da Tarasp, ma era da sias aventuras e da la carriera sco artist enconuschent sin tut il mund.

Jau ta dun la glina – Not Vital