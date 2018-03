Asa Stina Hendry: «L’annada 99 è cool – quai n'è betg dal tut 100»

Sonda, 3.2.2018, 9:03 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 3.2.2018, 9:03, RTR



La pli giuvna victura dal premi da litteratura Term Bel ed era in dals pli giuvens giasts dal Profil. Da numnar ella dunna na fiss betg dal tut correct per ella. Da numnar ella in um era betg. Ella sa sentia insaco tranteren.

Quai è era la raschun, pertge ch'ella vul midar uffizialmain ses num Stina sin Asa. Quai saja pli neutral. En il Profil raquinta ella da quest premi da litteratura nunspetgà, da ses siemis da star sin gronds palcs e da sia generaziun che ha a disposiziun enorm bleras noziuns per definir lur sex ed orientaziun. Fa quai vegnir pli simpel la vita?

Asa – um u dunna?

Il video dad Asa che vegn avant en il Profil