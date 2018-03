Minisguard dals 17.02.2018

«Helveticrobot» – 24 uras in’incumbensa

Co programmar e bajegiar in roboter ch’el absolva tut sulet in percurs plain obstachels? Quel problem han giuvenils da l’entira Svizra empruvà da schliar la davosa fin d’emna a Cuira. Ils victurs dastgan represchentar la Svizra al campiunadi mundial a Montreal, Canada. Sche la gruppa rumantscha ha gì success, è da vesair en il Minisguard.

Roboters «intelligents»

Era sch’els paran dad avair in tscharvè e lavurar tut autonomamain, fan roboters mo tut quai ch'è vegnì cumandà ad els. Schabegia insatge betg planisà stattan els airi. Quai duai ussa sa midar cun ina nova moda da programmar. Roboters pli intelligents? Il Minisguard dat la resposta.