Generaziun Y e Z: en ziczac vers il senn da la vita

Dumengia, 5.11.2017, 9:03 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 5.11.2017, 9:03, RTR



Al Tavulin litterar cun Silvana Derungs e Corsin Caglia vegn discutà davart cudeschs che stattan sin il program dals 27avels Dis da litteratura a Domat.

«Lanz» da Flurin Jecker, l'emprim roman dal giuven Bernais cun ragischs en Surselva, e «Barbacor/Herzkater», ina collecziun da texts da Chatrina Josty, quai èn ils dus cudeschs sin il Tavulin litterar. En tuts dus vai per ils sentiments e las sfidas da vita da persunas giuvnas, las uschenumnadas generaziuns Y e Z.

Chatrina Josty – Barbacor/Herzkater

Chatrina Josty tutga sezza tar ella: la generaziun Y. La generaziun «Why?» che fa plitost in curs da ziczac tras tut las opziuns da la vita. Ses texts raquintan dad ina generaziun che viva en in mund global, digital, simultan e sragischà, en ina societad inundada da pussaivladads infinitas.

Flurin Jecker – Lanz

En «Lanz» vai per in giuven da 14 onns che sto scriver in blog en in'emna da project. L'emprim sa dosta el, ma suenter raquinta el avertamain da tut quai che stat a cor ad el: sia amur, la famiglia, ils problems cun la pubertad, insumma las sfidas da vegnir creschì.