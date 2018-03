La mascra

Sonda, 10.2.2018, 11:03 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 10.2.2018, 11:03, RTR



Mascras da tschaiver datti en tuttas furmas, colurs e grondezzas. Davos ellas pon ins sa zuppar, imitar persunas a moda e maniera legra e schizunt grotesca, ubain simplamain midar per insaquantas uras la rolla. Dentant, datti ina mascra tradiziunala grischuna?

En il Grischun datti massa differentas tradiziuns da far tschaiver, saja quai la Pschurri, il Chalandamarz ubain ils bals da bagordas. Dentant tut quellas tradiziuns n'han betg be da far cun la baselgia catolica sco quai che blers pensan, mabain ellas derivan per part schizunt dal cult da morts preistoric.

Dat quai ina mascra grischuna? 1/2

2/2