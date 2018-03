Fugì da la Siria e sa tschentà sin las tribunas da la Svizra

Creschì si è Bahur Ghazi a Da'el, ina citad en il sidvest da la Siria. Ma dapi set onns n'ha el betg pli vesì sia patria. Suenter esser s'exprimì publicamain encunter il reschim sirian, ha el stuì fugir.

Grazia a la musica ed a sia perseveranza èsi reussì ad el da s'integrar en la scena da musica svizra. Quai cun cumponer musica per teaters u cun sunar la ud (in instrument che sumeglia la lauta) en divers projects. L'emna proxima preschenta Bahur Ghazi ses album BIDAYA, in album che collia elements da la musica siriana cun jazz svizzer.





