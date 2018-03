Otis Redding – mort ils 10-12-1967

Regurdientscha ad ina grondiusa vusch da soul, disgraziada cun 26 onns.

Ils 10 da december 1967 è in aviunet american crudà en in lai en il Wisconsin. A bord sa chattava il soulunz Otis Redding cun sia gruppa d'accumpagnament, ils Bar-Kays. Quella disgrazia ha terminà abrupt la carriera dad ina da las pli marcantas vuschs nairas americanas. Anc curt avant la mort aveva Otis registrà sia nunemblidaivla ballada «Sittin' On The Dock Of The Bay». En ses repertori figuravan però anc autras chanzuns ch'han tuttas influenzà considerablamain la musica da pop modern, dals Rolling Stones a l'Aretha Franklin enfin tar Polo Hofer.