Las dunnas dal 1987

Venderdi, 3.11.2017, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 3.11.2017, 19:00, RTR



In rudè da chanzuns da Madonna enfin Gianna Nannini.

L'onn 1987 è stà in onn cun plirs albums-clav, da Prince per exempel u da U2, ma en «Las Perlas» vegnan per ina giada a vusch be las dunnas da l'onn 1987. La Whitney Houston sco nova vusch fascinanta, la Suzanne Vega (foto) sco protagonista dal folk revival, Wendy & Lisa sco ex-cumpognas da Prince, Ofra Haza sco pioniera dal world music. Ed ina rotscha da bellas represas da chanzuns da Paul Simon, Leonard Cohen, Iggy Pop euv.