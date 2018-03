Temas dal mintgadi

Glindesdi, 6.11.2017, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 6.11.2017, 19:00, RTR



Mintgadi è auter - in di lavain nus cun il pe sanester - l'auter di essan fieu e flomma, forsa schabegia insatge penibel, forsa ha intgin cletg en l'amur u en il gieu. Ina giada uschia e l'autra giada uschia.

Er las interpretas ed ils interprets dal schlagher popular s'occupan oz da temas dal mintgadi. Cun il titel Schau nach vorne entschaiva la Stailalva dad oz. Plinavant tadlain nus titels sco Viel Glück, Einmal so einmal so, Die 7 is'a Glückszahl, So ist das Leben euv.