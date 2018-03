L’amur dat il titel

Glindesdi, 27.11.2017, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 27.11.2017, 19:00, RTR



Per oz avain nus tschernì in bel mantun chanzuns d'amur. Per ils stars dal schlagher ed er per ils cumponists è l'amur adina puspè in tema fascinant.

Cun «Die Liebe ist ein Wunder» da Leonard, il chantadur e moderatur da schlagher dal chantun Uri, cumenzain nus questa Stailalva. Plinavant tadlain nus titels sco «Ja, ich will», «Das Tor zum Himmel ist die Liebe», «Herz an» la single nova da la Beatrice Egli , alura «Baby Its You», «Wenn du lachst» ed uschia vinavant.