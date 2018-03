Las bellas vuschs dal «Jodelterzett Engiadina»

L'emprim disc da la furmaziun jodel da l'Engiadin'Ota.

Martina Gemassmer, Svenja e Sabrina Ernst preschentan in disc cun jodel svizzer e tirolais e chanzuns per rumantsch e tudestg. En «La populara» udis vus il «Pustertaler Jodler», «Uf der Alpweid», ed er «la sera sper il lag». In auter disc nov cuntegna tocs ch'èn vegnids preschentads la stad passada tar la festa dad «Unspunnen».