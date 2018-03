Gaetano Donizetti – il maister dal belcanto

Ils 29 da november avant 220 onns è naschì Gaetano Donizetti.

Ensemen cun Bellini e Rossini furma Donizetti il traifegl illuster dal belcanto. Da quest' impurtanta epoca da l'opera taliana che ha gì ses zenit tranter il 1820 e 1840. Gaetano Donizetti è naschì ils 29 da november 1797 sper Bergamo, e mort là il 1848 suenter greva malsogna da spiert. El ha cumponì 70 operas, musica sinfonica, musica da chombra e sacrala.

Per ses 220avel anniversari porta la Classica musica da las operas: Gabriella di Vergy, L'elisir d'amore, Lucia di Lammermoor, La favorite, Don Pasquale ed Anna Bolena. Ed in da ses bels chants sacrals, in Ave Maria.