La notg

Mesemna, 15.11.2017, 19:00



In tema ch'inspirescha adina puspè ils cumponists.

Il mais november vegnan las notgs pli e pli lungas ed ils dis pli curts. Pia in bun mument per tadlar in pau musica cun in tema che porscha blers differents aspects: per exempel in viadi tras la notg, in'istorgia, ina parti, in sentiment da notg u simplamain l'unica atmosfera da notg.

L'instrumentala demussa oz ch'era la notg stgira ha sias bellas varts.