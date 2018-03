L’Instrumentala cun Anton Ludwig Wilhalm

Mesemna, 28.2.2018, 19:00 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 28.2.2018, 19:00, RTR



«Dal lontan el Grischun»: durant l'entira emna preschenta RTR persunas ch'han chattà la via en noss chantun. En «L'Instrumentala» in zic pli speziala prendain nus uschia la chaschun da purtretar Anton Ludwig Wilhalm.

Wilhalm è creschì si en il Tirol dal Sid, è musicist da professiun ed ha chattà la via en Svizra avant passa 20 onns sco giuven scolast da musica. Oz è el il manader pedagogic da la scola da musica da l'Engiadin'Ota. El suna tranter auter en l'ensemble «Bozen Brass», è intendant e responsabel per la «Brass Week Samedan» e sa preschenta sco solist ospitant e docent per l'entira Europa enturn.

Wilhalm raquinta da sia via musicala, da sia famiglia e da sia ideologia sco docent e scolast da musica. Accumpagnà da bain inqual insatg musical ord sia vita.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Fanfare in Iubilo Bürgerkapelle Schlanders Doss, Thomas Meraner Herbstzauber Algunder Musikkapelle Hornhof, Emil Mercury Marsch Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg Roost, Jan van der Mountain Wind Jugendmusik Divertimento Oberengadin Scharnagl, Martin Vals Venezolan Thomas Rüedi D'Rivera, Paquito / Rizo, Marco Napoli Philip Cobb Bellstedt, Herman / Simon, Frank Wiener Philharmoniker Fanfare Landesblasorchester Südtirol Strauss, Richard The Fruit of Love Bozen Brass Holborne, Anthony Die vier Jahreszeiten, Winter: 1. Satz Bozen Brass Vivaldi, Antonio Concerto grosso: 1. Andante ritmico Symphonic Winds & Anton Ludwig Wilhalm & Helmut Schilling Roost, Jan van der / Wolf, Karel Concerto in C Major, RV 537 (for 2 trumpets & organ) Oberdörfer & Wilhalm Vivaldi, Antonio Lustige Burschen Augsburger Blechbläserquintett UN Englishman in New York Bozen Brass Sting / Bozen Brass Fascinating Drums Landesblasorchester Südtirol Huggens, Ted / Beckingham, F.J. / Lijnschooten, Henk van