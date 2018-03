Wigmore Girl: «Written in the water»

Mesemna, 29.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 29.11.2017, 9:30, RTR



Gia cun 17 onns ha la giuvna Virgina Claire Wigmore da la Nova Zelanda gudagnà in'occurrenza internaziunala da chantauturAs. Lura hai dentant anc cuzzà var quatter onns enfin ch'ella ha publitgà si'emprima EP cun il titel «Extended Play EP». Tar nus han ins udì sco emprim la chanzun «Written in the water» ina chanzun ch'è sa resultada suenter in spezial trip tras ils Stadis Unids da l'America.