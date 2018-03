The Nits: «Sketches of Spain»

Mardi, 7.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mardi, 7.11.2017, 9:30, RTR



Da «Sketches of Spain» pudess ins quintar duas istorgias. Ina ha da far cun in disc, l'autra cun il hit d'ina band ollandaisa, che raquinta d'eveniments en Spagna, la fin dals onns 1930.

«Sketches of Spain» è ina giada in disc enconuschent che Miles Davis ha fatg il 1960. Quai è però er ina chanzun da la band ollandaisa The Nits, la band enturn il chantadur, ghitarrist e cumponist Henk Hofstede. Sin lur 6avel disc «Henk» cumparì il 1983 datti ina bella chanzun che descriva in temp terribel: la guerra civila en Spagna dal 1936 fin 1939. La han cumbattì ils republicans cunter ils naziunalists dal general Franco, che han gudagnà a la fin. Cun tuns sombers raquintan The Nits da scenas a Zaragoza e Barcelona, dad umens e da dunnas che attatgan stabiliments da crap cun dinamit e da vias emplenidas cun plievgia e sang:



The streets of Barcelona are filled with blood and rain

The war is rolling over Spain

Men and women running with sticks of dynamite

Storming stone buildings in the middle of the night

Il toc anti-guerra stgir e monoton daventa in hit, er en auters pajais, e surtut en Svizra han The Nits survegnì blers fans.