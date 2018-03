The Mamas and the Papas: «California Dreamin’»

Gievgia, 30.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 30.11.2017, 9:30, RTR



Tgi na siemia betg da pudair viver en in lieu cun bler sulegl e temperaturas agreablas? La chanzun «California Dreamin'» raquinta d'in enviern a New York, la feglia é brina, il tschiel grisch e l'aria fraida. A Los Angeles fuss quai tut auter..

John e Michelle Phillips, in pèr musical fitg talentà, aveva cumponì la chanzun il 1966 e Barry McGuire l'ha registrà sco emprim, cun ils Phillips che chantavan en il chor davos el. Els han lura furmà lur atgna band The Mamas and the Papas e pauc pli tard han er els registrà lur version da questa chanzun. Els han pudì dovrar per gronda part las registraziuns da McGuire, han be remplazzà sia vusch cun lur atgnas e mida in pau la ghitarra. «California Dreamin'» è stà l'emprima single e gist er lur emprim hit nr.1. E la chanzun marca era il cumenzament d'ina cultura nova ch'è vegnida numnada pli tard quella dals «Hippies».