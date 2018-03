Skott: «Stay Off My Mind»

Cumenzà a far musica ha la chantadura Skott en in vitget en Svezia. Là èsi numnadamain ina tradiziun da sunar violina. Sper ella e sias duas soras sunava era la gronda part da ses vischins quest instrument. Quai faschevan els era savens da cuminanza als uschenumnads «Spelmansstamma». Là s'entaupan blers abitants per exempel el guaud u en in clavà per far musica l'entira notg. En la patria da Skott datti sper il «Spelmansstamma» anc bleras autras tradiziuns.

Era sche Skott é fitg gugent en sia patria e schazegia las tradiziuns è ella ida a Stockholm per studegiar musica. Ussa ha ella publitgà sia emprima EP «Stay Off My Mind».