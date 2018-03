Level 42: «Lessons in love»

Mark King e sia band Level 42 n'eran betg ina da las tipicas dal temp dal New Wave dals onns 80. Lur stil era influenza fermamain dal funk american e dals tuns dal bass e King era in vair champiun sin ses instrument. Sin lur 7 avel disc «Running in the Family» han els gì il grond hit: lur chanzun «Lessons in love» vala sco ina da las meglras dals onns 80.