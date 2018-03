Kim Carnes: «Bette Davis Eyes»

In toc da la chantadura americana Kim Carnes è il 1981 il hit da l'onn, ed è nov emnas sin l'emprima plazza da la parada americana. «Bette Davis Eyes» è oriundamain ina chanzun da Jackie DeShannon dal 1974, però quella giada n'interessa la chanzun en il stil da r'n'b nagin.

Set onns pli tard è quai però in hit mundial per la chantadura americana Kim Carnes. Sia versiun è adattada al temp, en stil da «new wave» cun sintetisader ed in bun ritmus. Ella raquinta d'ina bella dunna che ha egls sco Bette Davis, in'actura americana renumada. Ils onns 1930 fin 1980 ha ella gì rollas en passa 100 films ed ha guodagnà dus Oscars. Ella aveva egls cun in blau profund, ed en la chanzun vai per quels egls cun lur expressiun intensiva e seductiva.

La chanzun ha gì in success enorm, e «Bette Davis Eyes» è arriva il 1981 en blers pajais sin l'emprima plazza, er en Germania ed en Svizra. Bette Davis ch'aveva quella giada 73 onns, ha scrit a Kim Carnes ed er als cumponists Donna Weiss e Jackie DeShannon per engraziar. Tras lur chanzun saja uss er ella part dals temps moderns.