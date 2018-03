John Lee Hooker: «One bourbon, one scotch, one beer»

Venderdi, 24.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 24.11.2017, 9:30, RTR



John Lee Hooker, mort il 2001 cun 88 onns, era in bluesunz da num e da pum. In che ha fatg sco blers auters la via dal stadi da Mississippi fin a Detroit. E là è el daventà renumà. Ina da sias chanzuns impurtantas ha da far cun alcohol.

«One bourbon, one scotch, one beer» è ina cumposiziun d'in tschert Rudy Toombs ch'è vegnida registrada l'emprima giada il 1953 da Amos Milburn. La versiun, la pli enconuschenta è però quella da John Lee Hooker dal 1966. El ha fatg in pèr midadas e la chanzun repetitiva ha survegnì anc in pèr elements da dialog da Hooker cun l'um davos ina bar. Quel dumonda: tge vuls, Johnny? In bourbon, in scotch e lura anc ina biera.



Il 1966 è el i en in studio a Chicago ed ha registrà la chanzun. Hooker, il protagonist, ha chantà e sunà la ghitarra – ed el è vegnì accumpagnà d'in pèr musicists da studio. Quels han fatg buna lavur, pertge la registraziun è daventada intensiva e gruglia – e la chanzun da Toombs è vegnida enconuschenta. Hooker ha sunà ses semperverd er cun autras grondezzas dal blues. I dat schizunt ina versiun live cun Muddy Waters.