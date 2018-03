Eric Clapton: «Layla»

Eric Clapton è in dals pli gronds ghitarrists dals ultims 50 onns. Cun sia band «Derek and the Dominos» registrescha el il 1971 ina dals semperverds monumentals da la musica da rock: «Layla». Onns pli tard, il 1992, fa Clapton il disc «Unplugged», cun ina versiun novs da «Layla». L'album «Unplugged» daventa in mega-hit, il disc live che vegn vendì il pli savens: 26 milliuns exemplars, e «Layla» in dals pli gronds semperverds da tut ils temps.