Eddy Grant: «I don’t wanna dance»

Eddy Grant ha ses emprim grond hit «Baby come back» il 1968 cun sia band «Equals». Pir durant ils onns 80 è el puspè preschent. «I don't wanna dance» dal 1982 è in da quels tocs che fascineschan la giuventetgna, ed en tut l'Europa è quai in grond hit. Quai è pero er il cumià da Eddy Grant. Cun quel semperverd banduna el la Gronda Bretagna e va a star a Barbados. Cun «I dont wanna dance» exprima el ses malesser pervi da las differenzas chi dat tranter las classas ed ils umans cun culur da pel differenta. E perquai n'ha el nagin gust da ballar.