Duran Duran: «Ordinary World»

Glindesdi, 27.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 27.11.2017, 9:30, RTR



La gruppa englaisa Duran Duran ha gì grond success ils onns 80. Dispitas e projects da solo han lura dentant fatg, che la gruppa sco tala ha chalà da far musica. Quai enfin 1993, cura ch'els èn returnai cun la chanzun «Ordinary World». Quai è la segunda chanzun d'ina trilogia ch'il chantadur Simon Le Bon ha scrit per in camarat ch'è mort da quai temp che la band ha pudì festivar lur pli gronds success.