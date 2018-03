Chris Isaak: «Wicked Game»

Gievgia, 15.3.2018, 9:30, RTR Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 15.3.2018, 9:30, RTR



«Wicked Game», ina chanzun plain melanancolia, raquinta dinamur obsessiva e ses tuns da ghitarra van sut la pel. Chris Isaak ha cumponi quest toc en curt temp, pero fin che la chanzun è daventada in success sto el spetgar. Cur che David Lynch dovra la versiun instrumentala per ses film «Wild at Heart» crescha l'attenziun e quella s'augmenta cur che Herb Ritts, in fotograf american, renumà, fa in video.. Là èn da vesair Chris Isaak ed il model Helena Christensen a la riva dal mar en ina sceneria romatic-dramatica.