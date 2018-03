Chic: «Le Freak»

Gievgia, 1.2.2018, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 1.2.2018, 9:30, RTR



Il chantadur, ghitarrist e cumponist Nile Rodgers è sta in dals musicists che ha influenzà fermamain la musica da r'n'b, soul e disco dals onns 70 ed 80. Surtut ses stil da sunar ghitarra è legendar.

Durant ils onns 70 eran Nile Rodgers e ses ami Bernard Edwards musicists da studio a New York. Els han pero l'idea da fundar in'atgna band e da far musica cun tuns dal tuttafatg novs. Il 1977 cumpara l'emprim disc da lur band cun il num extravagant «Chic», in disc che survegn gia blera attenziun, surtut en clubs e discos.

In onn pli tard segua lura «C'est chic» cun la chanzun «Le Freak», in success mundial. Oriundamain era quai in toc ch'els avevan fatg sco chanzun da reclama per sa preschentar a las firmas discograficas – ed els raquintan d'ina situaziun avant il renumà Studio 54 a New York. Els eran envidads ad ina parti da la chantadura Grace Jones, pero a l'entrada èn els vegnids fermads dal persunal da segirtad. I era da vegnir nar.

Edwards e Rodgers han cumponì lur toc en il stil da disco e funk, e surtut il bass e la ghitarra procuran per tuns novs ed in ritmus tut agen ch'ins auda lura adina puspè en lur tocs e proxims hits.