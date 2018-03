Billy Ray Cyrus: «Achy Breaky Heart»

Gievgia, 22.3.2018, 9:30, RTR Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 22.3.2018, 9:30, RTR



Billy Ray Cyrus, actur, cumponist e chantadur american ha fatg 12 albums da studio e 44 singles, ed ha vendì sur 25 milliuns albums. Surtut ina da sias chanzuns è enconuschenta sin tut il mund. Il 1992 cumpara quella sin ses disc da debut, e daventa sia chanzun clav e ses pli grond success. Dapertut è quella sin las emprimas plazzas e ramassa or e platin in blers pajais. El fa er in video e grazia a quel datti in'unda da «Line Dance», in saut da furmaziun cun musica da country. Pero betg tuts èn aderents da «Achy Breaky Heart». I dat er ina glista dals pli nauschs tocs, e là è el sin plazza 2.