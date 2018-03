Bill Withers: «Ain’t No Sunshine»

Bill Withers è naschì a Slabfork en il stadi West Virginia e durant si'unfanza n'ha el betg gì simpel. Il divorzi da ses geniturs, la mort da ses bab cura ch'el ha 13 onns. Cun 21 onns cumenza el il servetsch militar, tranter auter er en il Proxim Orient. Nov onns pli tard banduna el l'armada e va a Los Angeles, el vul daventar musicist e chantadur.

Il 1970 arriva ina da sias registraziuns tar ina pitschna firma discografica e quella engascha Withers. Cun Booker T. Jones registrescha el si'emprima chanzun, ina da sias atgnas cumposiziuns: «Ain't No Sunshine», in toc davart situaziuns difficilas en la vita. La surpraisa è gronda cur che quella vegn be subit sin la terza plazza da la parada americana. Withers ha pli tard anc divers auters hits, però ses «Ain't No Sunshine» è il pli grond semperverd. Da quel datti er versiuns da Michael Jackson, Joe Cocker, da Desree e da la band sidafricana Ladysmith Black Mambazo.