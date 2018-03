Ben E. King: «Stand by me»

Venderdi, 17.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 17.11.2017, 9:30, RTR



Benjamin Earl Nelson era in chantadur da soul american. Sco commember dals Drifters ha el gì grond success il principi dals onns 60. El tadlava er gugent musica da gospel ed in da ses favurits era in toc dals Staples Singers, «Oh Lord, stand by me». El vuleva far in'atgna versiun da quel toc, però ses manager n'era betg d'accord. Quai n'è betg stà l'emprima dispita e pauc pli tard ha el bandunà la band e cumenzà cun ina carriera da solist.

Cun ses num d'artist Ben E. King ha el gì il november dal 1960 l'emprim hit cun «Spanish Harlem». Suenter ha el registrà a la fin ses «Stand By Me», ina chanzun d'amur ch'el aveva scrit cun Mike Stoller e Jerry Leiber, dus dals gronds cumponists da quels onns. Il 1961 è quai stà in grond hit e blers onns pli tard, il 1986, lura anc ina giada, sco chanzun che ha accumpagnà ina reclama da jeans.