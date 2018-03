Beach Boys: «Kokomo»

Mardi, 20.6.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mardi, 20.6.2017, 9:30, RTR



Ils Beach Boys èn senza dubi ina da las bands las pli impurtantas dals onns 60 – e durant quel temp han els gì lur gronds success cun lur surf sound. La gronda part da lur hits ha cumponì Brian Wilson, ed el festivescha oz ses 75avel anniversari.

Ils Beach Boys eran ina band da famiglia cun ils frars Brian, Carl e Dennis Wilson, lur cusrin Mike Love e lur ami Al Jardine. Els han influenzà fermamain la musica da pop e rock ed han vendì sur 100 milliuns discs. Manader da la gruppa, chantadur e cumponist era Brian Wilson. La gronda part dals hits èn vegnids da sia penna, pero ina chanzun in pau speziala, in nr. 1 en America, è vegnida realisada senza el. Il toc «Kokomo» dal 1988 è da chattar sin il soundtrack dal film «Cocktail» cun Tom Cruise, in film cun blera exotica e tempra da vacanzas. L'emprima part da «Kokomo» aveva scrit John Philips dals «Mamas & the Papas» gia il 1964. Blers onns pli tard ha il produzent dals Beach Boys, Terry Melcher, scuvert la chanzun, l'ha cumplettà e laschà far in text nov, e quella ha lura accumpognà il film «Cocktail». E la datti ina lecziun da geografia davart las inslas en la caribica: da Aruba fin tar las Bermudas e Montego Bay. I dat er il lieu che sa numna «Kokomo», in lieu fictiv, pertge ina citad cun quel num datti be en il stadi d'Indiana, e quella nè betg fitg tropicala. Ed er anc remartgabel: ins auda bain ch'i manca l'influenza da Brian Wilson. El avess segiramain fatg tut insatge auter cun quella chanzun.