Astrid Alexandre: «Lullaby»

2014 è l'emprim album d'Astrid Alexandre cumparì. Avant ha ella registrà ensemen cun Corin Curschellas ils discs «Triada» ed «Origins». Uss publitgescha la chantautura rumantscha cun ragischs beltgas ses proxim album da solo cun il titel «Umbrivas». Ina da las chanzuns sin quest album è «Lullaby» ina chanzun scrit aposta per ses nevs, nezzas, figliols e figliolas dentant era insumma per tut ils uffants. Ina chanzun che duai far curaschi a tuttas e tuts.