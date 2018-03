Adele: «Hello»

Glindesdi, 6.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 6.11.2017, 9:30, RTR



Suenter che la chantadura englaisa Adele era sa retratga da la scena da musica, era ella turnada sin tribuna cun in entir album che sa numna «25». Ella aveva fatg ina pausa da trais onns, per avair temps per sia famiglia. L'emprima single da quest album è stada «Hello». Quella single ch'è stada 13 emnas sin plaz in da la parada da hits svizra.