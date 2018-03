«World Guinness Record» per il Tessin

Dumengia, 11.3.2018



Ils Blues Brothers da Radio 3i han cuntanschì il record da Guinness cun in maraton radiofonic senza interrupziuns.

Avant var in'emna ha gì lieu a Lugano la festa deditgada als Blues Brothers, dus moderaturs dal radio privat tessinais «Radio 3i» che han fatg in record mundial. 100 uras, 2 minutas e 28 secundas da moderaziun radiofonica senza interrupziuns. In eveniment singular, in «Reality» tessinais che grond e pitschen han seguì cun gronda attenziun.