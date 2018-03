Salvator Mundi

L'ovra Salvator Mundi è vegnida vendida tar in'aucziun per 450 milliuns dollars. Quest purtret da Cristus fatgs da l'artist renumà Leonardo da Vinci è uschia in purtret da record, dentant er in'ovra fitg dispitaivla.

La chasa d'aucziun Christies a New York aveva fatg quint da vender il maletg che mussa in purtret da Cristus per bun 100 milliuns dollars. La finala han els gì sin maisa in'offerta da 400 milliuns dollars. Tgi ch'è il cumprader dal maletg n'è betg enconuschent. Tar la summa da cumpra vegnan anc taxas en l'autezza da 50 milliuns dollars vitiers.

In'ovra dispitaivla

Il maletg da Leonardo da Vinci valeva ditg sco copia ed era sco ovra da schletta qualitad. Divers experts d'art han empruvà da mussar si, ch'il Salvator Mundi è propi da Leonardo da Vinci ed è vegnì malegià enturn l'onn 1500. L'onn 2005 lura han experts valità il maletg sco autentic ed identifitgà el sco ovra da Leonardo da Vinci. Tuttina datti anc oz dubis che quest'ovra è propi dal pictur talian. Plinavant vegn er adina speculà, sche da Vinci ha picturà l'ovra persul u forsa ensemen cun insatgi.