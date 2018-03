RTR – Radiotelevisiun Svizra Rumantscha

Sonda, 3.2.2018, 8:40



Emprimas emissiuns rumantschas èn vegnidas emessas avant ch'i deva insumma la SRG SSR. In pass impurtant per ch'i possia dar in radio rumantsch è stà la renconuschientscha dal rumantsch sco 4. linguatg naziunal svizzer, l'onn 1938.

Suenter hai dà intginas emissiuns al radio svizzer. 1967 è vegnida stgaffida la Canorta Radio Rumantsch a Cuira, las contribuziun rumantschas vegnivan producidas ed emessas a Cuira. L'emprima contribuziun da la televisiun rumantscha è vegnida emessa l'onn 1963 per commemorar l'anniversari da 25 onns rumantsch sco 4. linguatg naziunal svizzer. Oz vegn producì passa 8'700 uras radio e 105 uras televisiun ad onn. Las expensas da gestiun èn 25,5 milliuns, quai è 1,5% dal preventiv da la SRG SSR.