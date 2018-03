«Razzie Award» – l'ampuauna d'aur

Il «Razzie Award» u il Golden Raspberry Award (ampuauna d'aur) sco il premi vegn era numnà è precis il cuntrari dals Oscars. Pia il premi per las mendras prestaziuns da l'onn a Hollywood.

Il premi vegn surdà dapi il 1981, mintgamai ina saira avant la surdada dals Oscars. Il num deriva da l'expressiun englaisa «to blow a raspberry». Quai vul dir far la canera d'ina toffa cun levzas e lieunga e munta tant sco metter giu, criticar insatge.

Er prominents survegnan ampuaunas...

L'ampuauna d'aur survegnan acturas, reschissurs e producents da films. P. ex. per il mender film, la mendra rolla principala, la mendra istorgia u magari perfin per in mender film che ha tuttina fatg passa 100 milliuns dollars gudogn.

Tranter ils premiads dal 2018 èn p. ex. Tom Cruise (mender actur) u Tyler Berry (mendra actura). Il mender film dal 2018 è «The Emoji Movie», premià cun quatter ampuaunas d'aur.

Ils blers premiads na vegnan betg persunalmain per lur premis. I dat però er excepziuns. Uschia han il comicher Tom Green u l'actura Halle Berry stads sin tribuna avant ils critichers.