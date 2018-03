Paralimpics

Venderdi, 9.3.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 9.3.2018, 8:40, RTR



Oz cumenzan ils 12avels gieus paralimpics a PyeöngChang. La Svizra trametta 3 sportistas e 10 sportists en la Corea dal Nord per recaltgar medaglias, en las disciplinas skis, curling e passlung.

Ils gieus cumenzan 2 emnas suenter ils gieus olimpics per ch'ils organisaturs hajan avunda temp da far las midadas necessarias per ils gieus paralimpics. La reputaziun dals paralimpics crescha cun mintga ediziun, e cun la reputaziun era l'interess da guardar ils gieus.