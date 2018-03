Neom

Gievgia, 26.10.2017, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 26.10.2017, 8:40, RTR



Il vice-prinzi ereditar da l'Arabia Saudita, Mohammed bin Salam planisescha in project gigantic per promover l'economia. La zona planisada ha num «Neom» e duai vegnir realisada en il nord vest da l'Arabia Saudita.

Mohammed bin Salam da la famiglia roiala saudiaraba lavura vid il futur. En ina citad futuristica less el crear ina zona d'economia per fatschentas modernas ed uschia crear alternativas tar l'ieli en l'Arabia Saudita. Plinavant duai «Neom» stgaffir millis plazzas per indigens.

Zona autonoma

La citad duai esser independenta da l'Arabia Saudita, avair in agen sistem giuridic sco er in agen sistem da taglia. Al prinzi bin Salam èsi impurtant ch'il sistem resta transparent betg sco il regime da l'Arabia Saudita.

500 milliardas francs

Enfin lonn 2030 quintia Mohammed bin Salam d'investir 500 milliardas dollars. Ils daners duain vegnir dal reginavel saudiarab, ord in fond statal sco er dad investiders da l'exteriur. Uss sto il prinzi chattar investiders per ch'el cuntanschia lura er sia finamira da vegnir a la fin cun l'emprima etappa da construcziun da «Neom» il 2025.